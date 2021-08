Balma Gymnase Jean Rostand Balma, Haute-Garonne Stage multi activités – Du 23 au 27 août Gymnase Jean Rostand Balma Catégories d’évènement: Balma

Haute-Garonne

Stage multi activités – Du 23 au 27 août Gymnase Jean Rostand, 23 août 2021, Balma. Stage multi activités – Du 23 au 27 août

du lundi 23 août au vendredi 27 août à Gymnase Jean Rostand

90€ / 3 jours

Renseignements

L’Entente Tuc Balma Handball propose aux jeunes des activités variées. Gymnase Jean Rostand 2 Avenue Georges Pradel, 31130 Balma Balma Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-23T09:00:00 2021-08-23T18:00:00;2021-08-24T09:00:00 2021-08-24T18:00:00;2021-08-25T09:00:00 2021-08-25T18:00:00;2021-08-26T09:00:00 2021-08-26T18:00:00;2021-08-27T09:00:00 2021-08-27T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Balma, Haute-Garonne Autres Lieu Gymnase Jean Rostand Adresse 2 Avenue Georges Pradel, 31130 Balma Ville Balma lieuville Gymnase Jean Rostand Balma