Stage multi-activités 8 -11 ans Base Nautique des Grangettes Les Grangettes, lundi 5 août 2024.

Stage multi-activités 8 -11 ans Base Nautique des Grangettes Les Grangettes Doubs

Stage multi-activités 8- 11 ans Trois jours de stage pour découvrir Laser Bug, petit voilier adapté aux enfants, stand up paddle et canoë. Idéal pour découvrir les bases de la navigation et le plaisir de l’eau. Prévoir un pique-nique, le goûter est offert 145 145 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-05 10:00:00

fin : 2024-08-07 16:00:00

Base Nautique des Grangettes 19 Chemin du Lac

Les Grangettes 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Stage multi-activités 8 -11 ans Les Grangettes a été mis à jour le 2024-03-24 par COORDINATION DOUBS