2022-07-22 – 2022-07-22 10 10 EUR Demi journée de découverte du trampoline et des activités gymniques acrobatiques (tumbling, cheerleading). Ouvert à tous à partir de 5 ans. Tenue de sport obligatoire. Prévoir un goûter. Inscription via le coupon réponse.

