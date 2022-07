Stage multi activités, 13 juillet 2022, .

Stage multi activités



2022-07-13 09:30:00 – 2022-07-13 16:30:00

2.5 2.5 EUR Journée de découverte du trampoline et des activités gymniques acrobatiques (tumbling, cheerleading). Ouvert à tous à partir de 5 ans. Tenue de sport obligatoire. Prévoir un pique-nique et 2 goûters. Garderie possible de 8h à 9h30 et/ou de 16h30 à 18h. Inscription via le coupon réponse.

