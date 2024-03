Stage mouvement sensoriel et danse en pleine nature Association RiA Trévou-Tréguignec, dimanche 21 avril 2024.

Stage mouvement sensoriel et danse en pleine nature Association RiA Trévou-Tréguignec Côtes-d’Armor

Une journée pour goûter le mouvement juste, la vitalité qu’il procure, pour se sentir relié et savourer la joie simple d’être là. Stage en salle et sur la plage, pour une rencontre avec soi-même et avec et ce qui nous entoure. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 17:30:00

Association RiA 3 chemin de Dolozic

Trévou-Tréguignec 22660 Côtes-d’Armor Bretagne noelledeffontaines@gmail.com

L’événement Stage mouvement sensoriel et danse en pleine nature Trévou-Tréguignec a été mis à jour le 2024-03-21 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose