Stage « Moustique » Chapelle-des-Bois, 20 décembre 2021, Chapelle-des-Bois.

Stage « Moustique » Chapelle-des-Bois

2021-12-20 – 2021-12-24

Chapelle-des-Bois Doubs

74.7 83 EUR Mini stage pour les enfants de 5-6 ans. Des moments tonifiants où l’on se retrouve entre copains pour jouer, découvrir la neige et le ski.

8 participants maximum par groupe.

La recette :

Apprendre à être autonome avec les skis.

Les premières descentes, montées en canard ou escalier.

Beaucoup de jeux collectifs

Matériel de ski : (non fourni) skis à écailles, chaussures et bâtons.

Equipement personnel : lunettes de soleil, crème solaire, habillement chaud, bonnet, 1 paire de moufles.

Chapelle-des-Bois

