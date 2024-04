Stage Moussaillon Club de Voile SNA Andernos-les-Bains, samedi 13 avril 2024.

Une occasion pour vos p’tits loups, à partir de 4 ans, de découvrir s’ils ont le pied marin !

Pour les 4/5 ans pendant les vacances de Pâques.

stage du lundi au vendredi 2h/jour et en petit groupe: les enfants découvrent les activités nautique (à marée haute) et le monde marin littoral (à marée basse).

Le but est de favoriser leur éveil du sens marin et de les sensibiliser aux richesses et à la protection de l’environnement. .

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-28

Club de Voile SNA Avenue Louis Lamothe

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine

