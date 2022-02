Stage Mountain Trail : spécial Horse and dog Trentels Trentels Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Trentels

Stage Mountain Trail : spécial Horse and dog Trentels, 27 mars 2022, Trentels. Stage Mountain Trail : spécial Horse and dog Trentels

2022-03-27 – 2022-03-27

Trentels Lot-et-Garonne Trentels 90 90 EUR Arrivée à 10h : debrief présentation avec café et chocolatines.

Matinée : mise en place des fondamentaux , prépa au parcours de Mountain d’abord avec le cheval puis avec le chien.

Repas : auberge espagnole.

Après midi : application des exercices du matin avec chien et cheval sur le parcours de MT avec simulation concours si le temps nous le permet.

Exercices évolutifs en fonction de votre l’expérience.

17h : fin du stage débrief, ressentis…

Pour valider votre inscription demandez votre bulletin d’inscription.

