Brissac Loire Aubance 49320 Brissac Loire Aubance EUR 49 49 L’Atelier Caro Mosaic propose des stages pour adultes, ouverts aux débutants ou initiés. Vous serez accueillis près d’Angers, à Saint-Saturnin-sur-Loire, dans un cadre verdoyant, pour vous offrir une parenthèse au cours d’un atelier créatif. Ce stage combiné vous promet un moment de création et de relaxation, un dimanche de 14h à 18h.

Création d’un totem en ardoise avec des incrustations de mosaïque

Séance de Pilates d’1 heure, avec le cours tout en douceur de Karine André- Pilates.K

Envie de découvrir, de prendre du temps pour vous? Renseignez vous et réserver à ateliercaromosaic@sfr.fr Les dates du stage combiné Mosaïque et Pilates Dimanche 20 juin

Dimanche 04 juillet Prochain stage Mandala: 25 juillet dernière mise à jour : 2021-06-09 par

