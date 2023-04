STAGE : MONTAGE VIDÉO Paris-Ateliers Célestins Paris Catégories d’Évènement: île de France

.Public adolescents adultes. payant 300 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Stage de montage vidéo – juillet 2023 L’objectif du stage est d’acquérir les bases du montage, le montage cut, l’utilisation des effets de transition, des filtres et l’exportation finale. Il s’agira d’une approche expérimentale ou de recherche. Apprentissage des bases du montage sur le logiciel Première. Une approche théorique sera également proposée par le visionnage de films et l’analyse des séquences. Ce stage s’adresse à un public motivé, curieux du médium vidéo et à l’aise avec les outils numériques. Attention, ce stage ne permettra pas la réalisation d’un court-métrage. Matériel à apporter : des images ainsi qu’un casque dès la première séance. Intervenant : Florent Mulot Nombre de places : 8 personnes Tarif : 300 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Dates : du 03 au 07 avril 2023 Horaires : de 10h à 17h (16h le dernier jour), avec une pause déjeuner entre 13h et 14h. Informations et inscriptions au 01 44 61 87 80 ou par email à l’adresse public@paris-ateliers.org. Paris-Ateliers Célestins 16 quai des Célestins 75004 Paris Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/arts-numeriques/stage-montage-video-1/Stages 0144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/arts-numeriques/stage-montage-video-1/Stages

