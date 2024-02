STAGE MODELAGE & POTERIE MJC La Baule-Escoublac, jeudi 29 février 2024.

STAGE MODELAGE & POTERIE MJC La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Atelier de modelage poterie

26 et 27 février pour les 5/6 ans 50€

28 et 29 février et 1er mars pour les 7/10 ans 70€ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 10:00:00

fin : 2024-02-29 12:00:00

Place des Salines

La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@mjclabaule.fr

L’événement STAGE MODELAGE & POTERIE MJC La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2024-02-04 par eSPRIT Pays de la Loire