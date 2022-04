Stage modelage La CLEF, 21 mai 2022, Saint-Germain-en-Laye.

Stage modelage

La CLEF, le samedi 21 mai à 11:00

Les stagiaires étudieront une seule et unique pose (**corps nu**) afin d’obtenir une pièce aboutie à la fin du stage et de progresser rapidement dans le cadre d’une formule condensée. Le modelage avec **modèle vivant** est une excellente école de l’observation. Elle est indispensable pour développer nos connaissances anatomiques, les proportions, l’appréhension de la profondeur et la mécanique du mouvement. Le **stage** est **ouvert à tous**, aux débutants comme aux confirmés. Une autorisation parentale est exigée pour les personnes mineures participant aux stages avec modèle vivant. Pour le confort de tous et un accompagnement personnalisé, la séance accueille un petit effectif de stagiaires. N’oubliez pas votre pique-nique pour la pause déjeuner ; chacun emmène quelque chose à partager. ➖ Intervenante • Émilie Thiévenaz ➖ Où s’inscrire ? • A l’accueil de La CLEF • En ligne : [[https://bit.ly/3MEYBeE](https://bit.ly/3MEYBeE)](https://bit.ly/3MEYBeE) Pour en savoir plus : [[accueil@laclef.asso.fr](mailto:accueil@laclef.asso.fr)](mailto:accueil@laclef.asso.fr)

110 euros la séance (matériel et modèle compris)

Etude du corps humain avec modèle vivant

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T11:00:00 2022-05-21T18:00:00