Stage Modelage – Flûte globulaire Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches Catégories d’évènement: Beaulieu-lès-Loches

Indre-et-Loire

Stage Modelage – Flûte globulaire Beaulieu-lès-Loches, 9 avril 2022, Beaulieu-lès-Loches. Stage Modelage – Flûte globulaire Beaulieu-lès-Loches

2022-04-09 – 2022-04-10

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire 220 EUR 220 Ludmilla Allais-Benbouali céramiste-musicienne, vous propose de vous initier à la technique des sifflets en argile afin de réaliser des flûtes d’argile globulaires, qui seront décorées aux engobes polies (argile coloré).

Suivant votre imagination, vous pourrez réaliser plusieurs modèles. Tous les matériaux sont fournis, ainsi que la cuisson de vos flûtes. Ludmilla Allais-Benbouali céramiste-musicienne, vous propose de vous initier à la technique des sifflets en argile afin de réaliser des flûtes d’argile globulaires, qui seront décorées aux engobes polies (argile coloré).

Tous les matériaux sont fournis, ainsi que la cuisson de vos flûtes. contact.ruesdesarts@gmail.com +33 6 23 20 08 86 http://www.ruesdesarts.com/ Ludmilla Allais-Benbouali céramiste-musicienne, vous propose de vous initier à la technique des sifflets en argile afin de réaliser des flûtes d’argile globulaires, qui seront décorées aux engobes polies (argile coloré).

Suivant votre imagination, vous pourrez réaliser plusieurs modèles. Tous les matériaux sont fournis, ainsi que la cuisson de vos flûtes. Rues des arts

Beaulieu-lès-Loches

dernière mise à jour : 2022-03-08 par

Détails Catégories d’évènement: Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire Autres Lieu Beaulieu-lès-Loches Adresse Ville Beaulieu-lès-Loches lieuville Beaulieu-lès-Loches Departement Indre-et-Loire

Stage Modelage – Flûte globulaire Beaulieu-lès-Loches 2022-04-09 was last modified: by Stage Modelage – Flûte globulaire Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches 9 avril 2022 Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire