Stage « Mini-Moustique »

2022-12-19 – 2022-12-23

25240 Chapelle-des-Bois 45 55 EUR Mini stage pour les enfants de 4 ans de 4 fois 1h sur la semaine, du lundi au vendredi. Interruption en général le mercredi ou jeudi. Des moments tonifiants où l’on se retrouve entre copains pour jouer, découvrir la neige et le ski. 8 participants maximum par groupe.

La recette :

Découvrir la neige skis aux pieds, sans les bâtons.

Apprendre à se relever, s’amuser.

Les premiers déplacements à ski, des petits jeux.

Matériel de ski : (non fourni) skis à écailles, chaussures et bâtons.

glissesnordiques.25240@gmail.com +33 3 81 69 10 85 https://www.glissesnordiques.fr/

