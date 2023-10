Stage mini foot tout niveaux centre d’animation clavel Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans. payant 2,50 euros de l’heure, inscription obligatoire au Centre Clavel Stage de mini-foot tout niveaux à destination d’enfants de 7 à 10 ans. Venez nombreux découvrir nos stages de printemps durant la deuxième semaine des vacances au Centre Paris Anim’ Clavel ! Tu es fan de Kylian Mbappé où d’Antoine Griezmann ? Tu ne rates jamais les matchs de l’euros ? Tu sais comme fonctionne un coup-franc ? Alors les cours de mini-foot sont pour toi ! Viens t’entraîner et jouer avec une petite équipe d’enfants passionnées comme toi et réveiller le footballeur qui sommeille en toi ! Infos Pratiques Stage de mini-foot qui aura lieu du Lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 2023 au Centre Paris Anim’ Clavel de 10h30 à 11h30 à destination d’un public d’enfants de 7 ans à 10 ans. centre d’animation clavel 24 bis rue clavel 75019 Paris Contact : https://www.facebook.com/CentreClavel/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/CentreClavel/?locale=fr_FR

