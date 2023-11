Stage Mestizos – Carnaval de negros y blancos MJC Belleville Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stage Mestizos – Carnaval de negros y blancos MJC Belleville Paris, 18 novembre 2023, Paris. Le samedi 18 novembre 2023

de 16h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant On vous communique un code d’accès après inscription Stage pour découvrir les danses du célèbre Carnaval de negros y blancos Stage mestizos, kesako? Adrénaline, sourires et cardio (et oui, ça demande de l’énergie ). Cette année nous voulons te faire vivre la joie des carnavals et festivals phares de la Colombie. Et ça démarre fort avec les danses du célèbre Carnaval de negros y blancos Pendant 2h, tu vas apprendre les rythmes traditionnels qui animent ce carnaval chaque année . Tout ça guidé du plus beau sourire de notre prof Paola, diplômée en danse et spécialisée en danses folkloriques. Ne rate pas cette fête et inscris-toi vite ici !! MJC Belleville 43 Rue du borrego 75020 Paris Contact : https://linktr.ee/mestizos +33767145066 mestizos.folklorecolombien@gmail.com https://www.facebook.com/mestizos.folklorecolombien/ https://www.facebook.com/mestizos.folklorecolombien/ https://www.helloasso.com/associations/mestizos/evenements/stage-mestizos-18-nov-2023

