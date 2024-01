Stage Menuiserie pour débutant(e) chez L’ Ami Bois Lieu-dit Clavel Caniac-du-Causse, samedi 24 février 2024.

Stage Menuiserie pour débutant(e) chez L’ Ami Bois Lieu-dit Clavel Caniac-du-Causse Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 09:00:00

fin : 2024-02-25 17:00:00

L’Association L’Ami Bois vous propose un stage pour débutant.e.s sur le sujet de la menuiserie dans son atelier de Caniac-du-Causse. Ce stage a pour but de transmettre le « grand minimum » concernant les bases de la menuiserie, de la bille de bois à la finition de l’ouvrage. À l’issue du stage, grâce à un support (transmis) théorique et de l’encadrement des animateurs, le/la stagiaire sera capable d’évoluer en sécurité et en autonomie dans un atelier de menuiserie.

Formateurs : Adèle Bellego et Abel Cuguen. Thomas Hedon et Fred Grousset. Stage de 4 jours, sur inscription.

420 EUR.

Lieu-dit Clavel Association Ami Bois

Caniac-du-Causse 46240 Lot Occitanie amiboisasso@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-16 par OT Labastide-Murat