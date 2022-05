Stage mensuel 15 à 18 ans – Sauvetage Côtier de Capbreton, 1 août 2022, .

Stage mensuel 15 à 18 ans – Sauvetage Côtier de Capbreton

2022-08-01 – 2022-08-24

EUR 135 Stage mensuel uniquement – 2 séances / semaine le lundi et mercredi (1h30) – De 15 à 18 ans

Devenir initié aux dangers de l’océan, aux techniques de sauvetages : en planche (nipper ou rescue board), en bouées tube, en nage et en course sur sable avec les Beach flags (bâtons musicaux), c’est possible au sein de Capbreton Sauvetage Côtier.

Ouvert à tous, notre école de Sauvetage, encadrée par des sauveteurs et des éducateurs diplômés, a pour vocation d’initier les petits et les plus grands au sauvetage côtier et ainsi vous faire découvrir, sous forme ludique, les particularités de l’océan Atlantique.

Faites le plein d’air frais, d’écume et de vagues, venez découvrir avec nous le sauvetage côtier sportif, discipline ludique et pleine de surprises !

Les activités sont accessibles à tous, elles se déroulent sur le sable ou dans l’eau.

Inscriptions en ligne sur Helloasso.com

