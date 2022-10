Stage « Même pas peur » Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Sane-et-Loire Découvrez les monstres et créatures les plus effrayants des collections du musée avant de créer votre masque terrifiant pour Halloween !

Programmés pendant les congés scolaires, les stages visent à développer une pratique artistique par la découverte d’une technique spécifique ou d’un artiste. Public : familles

Dès 8 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte

Durée : 2h claire.santoni-magnien@ville-macon.fr +33 3 85 39 90 38 Musée des Ursulines 5 rue de la Préfecture Mâcon

