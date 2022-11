Stage mathématiques Centre Paris Anim’ Baudricourt Paris Catégories d’évènement: île de France

. payant Coût du stage : 36 € Possibilité d’inscription sur le site Activités sur Paris Toujours très demandé, ce stage s’adresse aux lycéens soucieux de se préparer aux examens, ou tout simplement apprendre et avoir des nouveaux acquis. Omar Ramdani, docteur en mathématiques permettra à vos enfants de mieux se préparer aux examens, ou tout simplement apprendre et acquérir de nouvelles connaissances. Centre Paris Anim’ Baudricourt 6 rue Simone Weil 75013 Paris Contact : https://ligueo.org 0145821419 baudricourt@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/ https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/ https://ligueo.org

Baudricourt Stage de Mathématiques

