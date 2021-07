Margny-sur-Matz Margny-sur-Matz Margny-sur-Matz, Oise Stage « Masques décoratifs » Margny-sur-Matz Margny-sur-Matz Catégories d’évènement: Margny-sur-Matz

Oise

Stage « Masques décoratifs » Margny-sur-Matz, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Margny-sur-Matz. Stage « Masques décoratifs » 2021-07-07 09:30:00 – 2021-07-09 12:00:00

Margny-sur-Matz Oise Margny-sur-Matz 53 53 À la découverte de diverses techniques pour créer des masques fantastiques, ethniques…

Organisé par l’Association Côté Cour et animé par Patrice DUEZ. Pour les enfants de 8 à 13 ans / Inscription de préférence par mail. contact@cotecour.asso.fr +33 3 44 42 80 79 http://cotecour.asso.fr/ À la découverte de diverses techniques pour créer des masques fantastiques, ethniques…

Organisé par l’Association Côté Cour et animé par Patrice DUEZ. Pour les enfants de 8 à 13 ans / Inscription de préférence par mail. Stage masques décoratifs dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Margny-sur-Matz, Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Margny-sur-Matz Adresse Ville Margny-sur-Matz lieuville 49.52153#2.7775