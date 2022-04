Stage marche méditative et Qigong Gergny Gergny Catégories d’évènement: Aisne

Gergny

Stage marche méditative et Qigong Gergny, 2 avril 2022, Gergny. Stage marche méditative et Qigong Gergny

2022-04-02 – 2022-04-02

Gergny Aisne Gergny 25 25 Ce samedi nous allons nous promener dans les petits chemins ruraux des environs de Gergny. Inspiré d’une marche méditative de Thich Nhat Hanh le maître zen vietnamien nous nous connecterons avec la nature qui se déploie en cette période printanière. En silence, on prend le temps de zoomer sur des petits détails, de s’émerveiller comme un enfant. Complètement ouvert et connecté avec la nature depuis notre cœur, depuis chaque cellule.

Nous ferons une pause pour approfondir notre contact avec la nature, avec son énergie. Et nous le faisons à travers la méthode Zhineng Qigong du Dr Pang Ming.

Adresse exacte donnée après inscription au 06 52 13 62 75 ou par mail info@lean-back.nl Ce samedi nous allons nous promener dans les petits chemins ruraux des environs de Gergny. Inspiré d’une marche méditative de Thich Nhat Hanh le maître zen vietnamien nous nous connecterons avec la nature qui se déploie en cette période printanière. En silence, on prend le temps de zoomer sur des petits détails, de s’émerveiller comme un enfant. Complètement ouvert et connecté avec la nature depuis notre cœur, depuis chaque cellule.

Nous ferons une pause pour approfondir notre contact avec la nature, avec son énergie. Et nous le faisons à travers la méthode Zhineng Qigong du Dr Pang Ming.

Adresse exacte donnée après inscription au 06 52 13 62 75 ou par mail info@lean-back.nl info@lean-back.nl +33 6 52 13 62 75 Ce samedi nous allons nous promener dans les petits chemins ruraux des environs de Gergny. Inspiré d’une marche méditative de Thich Nhat Hanh le maître zen vietnamien nous nous connecterons avec la nature qui se déploie en cette période printanière. En silence, on prend le temps de zoomer sur des petits détails, de s’émerveiller comme un enfant. Complètement ouvert et connecté avec la nature depuis notre cœur, depuis chaque cellule.

Nous ferons une pause pour approfondir notre contact avec la nature, avec son énergie. Et nous le faisons à travers la méthode Zhineng Qigong du Dr Pang Ming.

Adresse exacte donnée après inscription au 06 52 13 62 75 ou par mail info@lean-back.nl Anne Fechter

Gergny

dernière mise à jour : 2022-03-30 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Aisne Tourisme – Admin

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Gergny Autres Lieu Gergny Adresse Ville Gergny lieuville Gergny Departement Aisne

Gergny Gergny Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gergny/

Stage marche méditative et Qigong Gergny 2022-04-02 was last modified: by Stage marche méditative et Qigong Gergny Gergny 2 avril 2022 Aisne Gergny

Gergny Aisne