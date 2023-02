Stage Magie et Théâtre Hiver Centre Paris Anim’ Chateau Landon Paris Catégories d’Évènement: île de France

Stage Magie et Théâtre Hiver Centre Paris Anim' Chateau Landon, 27 février 2023, Paris. Du lundi 27 février 2023 au vendredi 03 mars 2023

payant 84 € (+ 5 € en cas de première inscription) Magie et théâtre associés pour une immersion dans le monde des arts du spectacle vivant. Un groupe de cousins en vacances chez papi et mamie découvrent des livres de magie dans le grenier. Quoi de plus tentant que de les utiliser pour des apprentis magiciens, les conséquences ne se font pas attendre et les catastrophes s'enchaîneront… N'hésite pas à nous rejoindre pour inventer et jouer la suite de l'histoire et apprendre de vrais tours de magie! Illusions, tours de magie, création d'ombres chinoises à l'aide des silhouettes et du bricolage, et préparation d'un spectacle ! Centre Paris Anim' Chateau Landon 31 rue du Chateau Landon 75010 Paris

