Stage Ludo Vidéo Centre Paris Anim’ Chateau Landon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stage Ludo Vidéo Centre Paris Anim’ Chateau Landon Paris, 30 octobre 2023, Paris. Du lundi 30 octobre 2023 au vendredi 03 novembre 2023 :

lundi, mardi, jeudi, vendredi

de 15h00 à 17h00

.Public enfants adolescents. A partir de 9 ans. Jusqu’à 15 ans. payant Au quotient familial Découvrez l’univers de la vidéo grâce à des ateliers participatifs et ludiques ! Découvrez et pratiquez différents ateliers vidéos au fil de la semaine : tournage, montage, prise de son, lumière.. (1er novembre férié) Le plaisir d’être réalisateur de ses idées et de repartir avec des notions utiles de la création vidéo. Animé par Jonathan Francillette Centre Paris Anim’ Chateau Landon 31 rue du Chateau Landon 75010 Paris Contact : https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-ludo-video +33146078412 info-cl@crl10.net https://www.facebook.com/chateaulandon https://www.facebook.com/chateaulandon https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-ludo-video

Sam McGhee Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Chateau Landon Adresse 31 rue du Chateau Landon Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' Chateau Landon Paris latitude longitude 48.8832410047218,2.36378898022872

Centre Paris Anim' Chateau Landon Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/