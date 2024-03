Stage Longues rênes Les Chevaux de Beltane Pagnoz, mercredi 31 juillet 2024.

Vous pratiquez déjà le travail à pied mais vous auriez envie d’acquérir de nouveaux outils pour varier votre travail. Vous ressentez le besoin d’un encadrement progressif et bienveillant pour enrichir votre pratique.

La pratique des longues rênes est un outil précieux! Elle permet notamment de s’affranchir du langage corporel (et donc de se rapprocher de ce que vit le cheval lorsqu’il sera monté) sans avoir le poids du cavalier.

Certains chevaux qui s’épanouissent dans le fait d’initier le mouvement apprécieront particulièrement cette variation possible de la position de l’homme dans l’espace.

Pour l’humain, c’est un outil pédagogique fabuleux pour questionner notre contact dans les rênes Ai-je tendance à fuir ce contact ? Est il symétrique ? Faire varier cette tension est-il difficile?

Il permet aussi de progresser sur notre tact et notre justesse A quel moment je résiste ou non ? Selon quels observables je fais ce choix ?

Vous repartirez avec des réponses à ces questions et une progression concrète pour la mise en place de cette pratique avec un nouveau cheval. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-31 09:00:00

fin : 2024-08-03 12:00:00

Les Chevaux de Beltane 59 Route de Port Lesney

Pagnoz 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté leschevauxdebeltane@gmail.com

