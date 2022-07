Stage Lirico-Equestre – Lamorlaye Lamorlaye, 1 septembre 2022, Lamorlaye.

Stage Lirico-Equestre – Lamorlaye

Voie de la Grange des Prés Lamorlaye Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Chantilly-Senlis Tourisme

2022-09-01 09:00:00 – 2022-09-09 19:00:00

Lamorlaye

Oise

Lamorlaye Oise

580 Stage annuel de chant + équitation de l’Académie ArtemOise.

— Beaucoup de points communs au niveau technique entre le chant lyrique et l’équitation.

Eric Petit-Imbert, ancien instructeur de la garde Républicaine et Catherine Dune, artiste lyrique et metteur en scène, s’associent pour faire ressentir les apports des deux disciplines : posture, tensions, équilibre…

Jusqu’au plaisir de pouvoir chanter sur le cheval en mouvement.

– Vous n’avez pas besoin d’être cavalier émétique ni chanteur professionnel pour faire ce stage. Nous avons eu des débutants dans chacune des disciplines :-)

artemoise60@gmail.com +33 9 53 10 03 33 https://www.artemoise.fr/stages

ArtemOise

Lamorlaye

