STAGE LINOGRAVURE – PAPIERS DOMINOTÉS – décembre 2023

Paris-Ateliers Viaduc des Arts Paris, 11 décembre 2023

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 14 ans. payant 410 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Gravure sur linoléum et motifs décoratifs Ce stage vous propose une initiation à la technique de la linogravure avec comme source d’inspiration les papiers dominotés. CONTENU ET OBJECTIFS : Initiation ou approfondissement de la gravure en taille d’épargne sur linoleum : dessin, report, maniement des gouges, encrage, impression à la presse afin d’apprendre à en maîtriser toutes les étapes. Découverte du dessin textile: vocabulaire, motifs, gammes de couleurs, mise au raccord et apprentissage des bases du design textile pour pouvoir adapter son projet à la technique de réalisation et à sa destination finale (oeuvre décorative, cartonnage, reliure, carterie…) Découverte des papiers dominotés : feuilles décorées imprimées à la planche de bois au XVIIIe siècle et qui sont les ancêtres du papier peint. Présentation commentée de documents originaux (collection V. Hubert, voir livre « les papiers dominotés, une collection particulière », 2016) et de l’histoire de la dominoterie Stage tous niveaux à partir de 14 ans. Inscription à un STAGE PONCTUEL : pour tous paiements en plusieurs fois, lors d’une inscription à un stage, merci de vous assurer que les échéances des mensualités ne dépassent pas les dates du stage. Intervenante : Valérie Hubert Nombre de places : 8 personnes Tarif : 410 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Dates : du 11 au 15 décembre 2023 Horaires : de 10h à 13h et de 14h à 17h (16h le dernier jour) Informations et inscriptions au 01 44 61 87 80 ou sur public@paris-ateliers.org. Paris-Ateliers Viaduc des Arts 35 avenue Daumesnil 75012 Paris Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-linogravure-introduction-a-la-dominoterie-valerie-hubert/Stages +33144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-linogravure-introduction-a-la-dominoterie-valerie-hubert/Stages

