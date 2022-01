Stage lignes et couleurs Ruffey-le-Château, 12 février 2022, Ruffey-le-Château.

Stage lignes et couleurs Ruffey-le-Château

2022-02-12 – 2022-02-13

Ruffey-le-Château Doubs Ruffey-le-Château

Pour bien commencer l’année et oublier un instant les tracas du quotidien, l’atelier plume de martre organise un stage dans son atelier. Il s’agit d’un stage d’aquarelle et de dessin, afin d’apprendre à mélanger les techniques, un stage où les lignes et les couleurs sont intimement liées. Du croquis au dessin élaboré, du trait à l’encre aux surfaces de toutes couleurs, à coups de feutre et de fusain, nous tâcherons de faire le tour de la question. Ce stage aura lieu le samedi 12 et dimanche 13 février 2022, de 13 h à 18 h. Ouvert à tous, à partir de 11 ans, débutants ou confirmés, dans le respect des consignes sanitaires. Le nombre de participants est limité à 6 personnes. Pour tout renseignement et inscription : 03.70.27.32.32 et pascaledolerognon@gmail.com.

pascaledolerognon@gmail.com +33 3 70 27 32 32

