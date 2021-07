Saint-Pal-de-Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire, Saint-Pal-de-Chalencon Stage libérer son potentiel créatif « de la terre à la voix » Saint-Pal-de-Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Pal-de-Chalencon

Stage libérer son potentiel créatif « de la terre à la voix » Saint-Pal-de-Chalencon, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Saint-Pal-de-Chalencon. Stage libérer son potentiel créatif « de la terre à la voix » 2021-07-10 09:30:00 09:30:00 – 2021-07-11 18:00:00 18:00:00

Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire Saint-Pal-de-Chalencon Les mains, prolongement de l’outil, permettent de modeler façonner, s’exprimer, comme la voix qui représente notre état d’être. Venez alors partager ce week-end, sans prétention, juste pour vous laisser exprimer, vous découvrir. +33 6 21 45 15 75 http://www.voixetvibrations.fr/index.php dernière mise à jour : 2021-07-03 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Pal-de-Chalencon Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Pal-de-Chalencon Adresse Ville Saint-Pal-de-Chalencon lieuville 45.35583#3.9571