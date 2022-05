STAGE : L’HABITANT HABITÉ : UN WEEK-END INSOLITE, 5 août 2022, .

2022-08-05 17:30:00 17:30:00 – 2022-08-07 14:00:00 14:00:00

L’habitat groupé permet un développement de liens et une aide à vivre ensemble, mais qu’est-ce qui sous-tend l’acte d’ habiter ? Quelle différence entre habiter et se loger ? Quelle est l’importance d’un lien avec la nature ? Habiter : est-ce le propre de l’Humain ? Tous ces aspects seront développés avec Jean Pierre Campredon au cours de discussions, d’exercices d’éveil de la perception spatiale et corporelle, et de visites. nDu 5 août 17h30 au 7 août 14h00 – Tarif : 280€, tarif réduit nous contacter – Repas vendredi soir, samedi midi et soir, dimanche midi : 120€.

