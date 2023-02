Stage “Lettrage et Graff” Centre Paris Anim’ Marc Sangnier Paris Catégories d’Évènement: île de France

. payant 2.40€/h soit 24€ le stage Le centre Paris Anim’ Marc Sangnier propose un stage de lettrage et graff du 27 févier au 3 mars. Ce stage vous initiera au graff en abordant des notions de la typographie essentiel pour comprendre cet art urbain. Les élèves se familiariseront avec les styles et les éléments visuels utilisés dans l’art du graffiti. Ils découvriront également les différents styles de graffiti et s’en serviront pour concevoir leur propre graffiti. Un stage artistique travaillant sur la forme des lettres et des différents styles utilisés : Bubble Style, Wild Style… Centre Paris Anim’ Marc Sangnier 20-24 avenue Marc Sangnier 75014 Paris Contact : https://casdal14.aniapp.fr/activites/stages-vacances 0145414349 secretariat.marcsangnier@casdal14.fr https://casdal14.aniapp.fr/activites/stages-vacances/stage-lettrage-graff

