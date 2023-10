Stage Les z’Artistes Centre Paris Anim’ Jemmapes Paris, 23 octobre 2023, Paris.

Du lundi 23 octobre 2023 au vendredi 27 octobre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

.Public adolescents. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans. payant

87,50 € (+ 5 € en cas de première inscription)

Un stage de 5 jours qui allie les activités de la magie le matin, et de l’expression corporelle l’après-midi. Les enfants seront également encadrés par un animateur durant la pause déjeuner du midi.

Magie (10h-12h) :



La magie c’est ludique ! Mais pas seulement…

C’est également un apprentissage de la patience, de la gestion du temps, de la rigueur gestuelle et verbale ainsi que des joies du travail collectif.

Dans cet atelier, les enfants apprendront des tours basés sur le mentalisme, la prestidigitation et les illusions d’optique.

Ils concevront, de plus, des petits objets truqués qu’ils pourront conserver.

Il ne serait pas étonnant qu’un spectacle vous soit proposé à la fin du stage !!!

Pause du déjeuner (12h-14h)

Expression corporelle et initiation au jeu (14h-17h)

Salut les z’artistes !

Venez explorer votre imaginaire ! Créez des personnages hauts en couleurs en racontant des histoires aux moyens de votre corps, de votre voix !

Cette semaine de stage se concentrera, d’une part, sur l’expression des émotions et des sentiments par le corps, et d’autre part sur une initiation au jeu via des exercices de prises de paroles, d’improvisations et de diction.

L’acte de prise de conscience du corps va aider l’enfant et le pré-adolescent à une prise de conscience de soi.

La pratique de l’expression corporelle à par le biais de l’artistique va lui permettre l’appropriation consciente de son corps. En lui donnant la possibilité d’aller jusqu’à la production, sa réalisation dans sa singularité, il améliore son estime de lui-même.

Animé par Jacques Valot & Alexandre Bécourt.

Centre Paris Anim’ Jemmapes 116, quai de Jemmapes 75010 Paris

Contact : https://crl10.aniapp.fr +33148033322 info-ej@crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10 https://www.facebook.com/assocrl10

Pexels