Bref, le conte – et tous les autres objets de la littérature orale que sont les fables, proverbes, facéties, anecdotes, etc. – irrigue tous les moments de la vie. Pour mieux y réfléchir, penchons-nous sur le récit enchevêtré : histoires dans l’histoire, tiroirs dans les méandres d’un récit cadre… il ouvre à l’Art du Conte les portes des autres disciplines de l’esprit en amenant l’immense trésor des histoires dans les discours les plus savants. Le premier jour, nous regarderons comment ces récits sont construits, sur le modèle des 1001 Nuits ou du Pantchatantra. Puis nous imaginerons ce qu’ils pourraient être avec un autre cadre : autre narration plus vaste, propos didactique scientifique, philosophique, historique, sociologique…etc. Deux autres journées sont prévues six semaines plus tard afin que chaque participant(e) qui le souhaite puisse construire son propre récit enchevêtré.

—P U B L I C

Conteurs expérimentés mais tous les amateurs de contes – autres orateurs, conférenciers, enseignants etc. – seront les bienvenus.

—D A T E S & H O R A I R E S

Le samedi 9 mars, samedi 27 et dimanche 28 avril 2024 de 10h00 à 17h30

Age d’Or de France 62 rue Amelot 75011 Paris

Contact : https://agedordefrance.com/ +33153246740 agedor@agedordefrance.com https://www.facebook.com/agedor.agedordefrance/ https://www.facebook.com/agedor.agedordefrance/ https://www.agedordefrance.com/?Les-recits-enchevetres

