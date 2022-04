Stage – Les p’tits fermiers Lanvellec, 27 avril 2022, Lanvellec.

Stage – Les p’tits fermiers La combe aux ânes 1 Traou Deffen Lanvellec

2022-04-27 – 2022-04-27 La combe aux ânes 1 Traou Deffen

Lanvellec Côtes d’Armor

Un après-midi pour vivre au cœur d’une ferme pédagogique en immersion au contact des animaux et de la nature, dans une ambiance conviviale !

Les enfants découvriront les animaux, pourront les nourrir et les soigner :

1ère partie : Donner le grain aux poules, canards, oies, paons, pintades…, Ramasser les œufs, Donner le foin aux chèvres, Nourrir et nettoyer les clapiers des lapins, Changer l’eau des animaux, Donner les granulés aux moutons, Mettre de la paille aux cochons.

2ème partie : Soins aux ânes (Brossage et pansage), Jeux avec les ânes dans le parc de maniabilité

Goûter offert

Les enfants peuvent rester seuls pendant les activités ou être accompagnés. (1 accompagnateur maximum par enfant).

+33 7 50 69 38 26

dernière mise à jour : 2022-04-01 par