Stage – Les p’tits fermiers Lanvellec Lanvellec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lanvellec

Stage – Les p’tits fermiers Lanvellec, 2 mars 2022, Lanvellec. Stage – Les p’tits fermiers La combe aux ânes 1 Traou Deffen Lanvellec

2022-03-02 – 2022-03-02 La combe aux ânes 1 Traou Deffen

Lanvellec Côtes d’Armor Un après-midi pour vivre au cœur d’une ferme pédagogique en immersion au contact des animaux et de la nature, dans une ambiance conviviale !

Les enfants découvriront les animaux, pourront les nourrir et les soigner.

De 6 à 9 ans +33 7 50 69 38 26 Un après-midi pour vivre au cœur d’une ferme pédagogique en immersion au contact des animaux et de la nature, dans une ambiance conviviale !

Les enfants découvriront les animaux, pourront les nourrir et les soigner.

De 6 à 9 ans La combe aux ânes 1 Traou Deffen Lanvellec

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lanvellec Autres Lieu Lanvellec Adresse La combe aux ânes 1 Traou Deffen Ville Lanvellec lieuville La combe aux ânes 1 Traou Deffen Lanvellec Departement Côtes d'Armor

Lanvellec Lanvellec Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanvellec/

Stage – Les p’tits fermiers Lanvellec 2022-03-02 was last modified: by Stage – Les p’tits fermiers Lanvellec Lanvellec 2 mars 2022 Côtes-d’Armor Lanvellec

Lanvellec Côtes d'Armor