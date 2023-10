Stage : les petits scientifiques Centre Paris Anim’ Baudricourt Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stage : les petits scientifiques Centre Paris Anim’ Baudricourt Paris, 30 octobre 2023, Paris. Du lundi 30 octobre 2023 au vendredi 03 novembre 2023 :

lundi, mardi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00

.Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 9 ans. payant Coût du stage : 20 € Possibilité d’inscription sur le site https://ligueo.org Initier les enfants à la méthode scientifique en leur faisant apprécier la science par la manipulation, l’observation et l’expérimentation. Fabriquer un volcan magique et gonfler des ballons sans souffler , découvrir l’électrostatique et beaucoup d’autres expériences amusantes. Centre Paris Anim’ Baudricourt 6 rue Simone Weil 75013 Paris Contact : https://ligueo.org +33145821419 baudricourt@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/ https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/ https://ligueo.org

