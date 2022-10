STAGE : Les petit.es écolos Centre Paris Anim’ Mathis Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

STAGE : Les petit.es écolos Centre Paris Anim’ Mathis, 24 octobre 2022, Paris. Du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 28 octobre 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h15 à 15h45

. payant 2,40€ / H seulement !

Faites découvrir à vos enfants les clés pour adopter des attitudes éco-responsables ! Différents thèmes seront abordés lors de ce stage, avec une approche scientifique et ludique. D’un cabinet de curiosité à la création d’un hôtel à insectes, vos enfants découvriront différentes façons de voir le monde et d’agir en faveur de la biodiversité, de la protection de l’environnement et du développement durable. Age : 7-12 ans. Centre Paris Anim’ Mathis 15 rue Mathis 75019 Paris Contact : https://www.facebook.com/CentreMathis/posts/pfbid02zhmpbBk5EMaxn5tJZ5gJZNWqkTT7g79xMaR9PZc93ugvUhjvSiCrbBuc3SLvECQal?__cft__[0]=AZULk7e2njqB4cms4Wdrc-YYkgUccBdbVve22PgudskMqEfTlhD3WLI8u7Jjie0Fs-z6jnGAY8bFXS60vQyZq3R9a45ECR0801xoX3Us1QKQiDdCbHh5VS1NxfOijYc9RvmGGkrGVu6UUYdkFRX-k2J33nmk35xM-GxXCJOU41zkZXAqBYGSFeIPe6ovJCmLz1qbK5YJBjqeuW_D8HyoCe_i&__tn__=%2CO%2CP-R 01 40 34 50 80 mathis@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreMathis/ https://www.facebook.com/CentreMathis/ https://ligueo.ligueparis.org/cpa19/activites/stages-vacances/stage-les-petit-es-ecolos

