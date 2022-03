Stage Les outils du dessin / encre et lavis, par Nathalie Tournesac – Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine Espace culturel Les Sablons Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Stage Les outils du dessin / encre et lavis, par Nathalie Tournesac – Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine Espace culturel Les Sablons, 7 avril 2022, Meudon. Stage Les outils du dessin / encre et lavis, par Nathalie Tournesac – Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine

du jeudi 7 avril au jeudi 14 avril à Espace culturel Les Sablons

### Stage Encre et lavis, ### par Nathalie Tournesac Il existe deux méthodes pour utiliser l’encre : la plume et le pinceau. Le dessin à la plume permet de créer une gamme de traits plus ou moins épais. Le lavis d’encre est une technique qui consiste à diluer l’encre et l’eau avec un pinceau afin de créer une large gamme de nuances. Un stage pour comprendre la technique et pratiquer le lavis d’encre afin d’en explorer son potentiel créatif. Stage sur 2 séances, ouvert à tous niveaux : débutants ou avancés, aucun niveau exigé.

85 € les 2 séances de 3h (fournitures incluses)

Comprendre la technique et pratiquer le lavis d’encre pour explorer son potentiel expressif graphique. Espace culturel Les Sablons 1 allée du Canada 92190 Meudon Meudon Fleury Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T18:45:00 2022-04-07T21:45:00;2022-04-14T18:45:00 2022-04-14T21:45:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Les Sablons Adresse 1 allée du Canada 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Espace culturel Les Sablons Meudon Departement Hauts-de-Seine

Espace culturel Les Sablons Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Stage Les outils du dessin / encre et lavis, par Nathalie Tournesac – Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine Espace culturel Les Sablons 2022-04-07 was last modified: by Stage Les outils du dessin / encre et lavis, par Nathalie Tournesac – Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine Espace culturel Les Sablons Espace culturel Les Sablons 7 avril 2022 Espace culturel Les Sablons Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine