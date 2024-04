Stage Les fonds composés Salle des Fêtes Labastide-d’Armagnac, samedi 27 avril 2024.

Les fonds composés seront l’objet du stage au travers de techniques mixtes .

Une recherche picturale laissant une place particulière à l’abstraction , la subjectivité .

Ce stage est accessible à tous .

Inscription à renvoyer avec le bulletin et un acompte de 65 € au plus tard le 15 avril .

Les thèmes abordés seront

– l’expression du trait , de la forme .

– les enduits .

– les pigments , les encres .

– la composition .

Inscription à renvoyer avec le bulletin et un acompte de 65 € au plus tard le 15 avril . 165 165 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

Salle des Fêtes Rue du Portail

Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine benedicte@lsidonie.fr

