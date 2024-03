STAGE LES FLEURS DE MÉMÉ… POUR UN JARDIN PLEIN DE VIE ! Sèvremont, vendredi 12 avril 2024.

Cosmos, Dalhia, Zinnia… plantes « vintages », « ringardes »? mais qu’est ce qu’elles sont jolies et robustes. Venez découvrir toutes ces fleurs simples, faciles à cultiver qui feront de votre jardin un foisonnement de couleurs et de biodiversité ! Découverte des différentes variétés, les bons gestes pour les cultiver et comment les utiliser, réalisation de semis et de boutures pour les essayer dans vos jardins .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 14:00:00

fin : 2024-04-12 17:00:00

Route de la Flocellière à Pouzauges

Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire contact@cpie-sevre-bocage.com

