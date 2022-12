Stage | Les danses brésiliennes et la conscience corporelle Mellionnec Mellionnec Mellionnec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Mellionnec Dans une ambiance conviviale, venez découvrir la richesse de la culture brésilienne au travers de la danse. Développez agilité, souplesse, ancrage et précision grâce aux rythmes de la samba, du côco, du maracatu et bien d’autres. Alliez le plaisir de danser à un week-end détente à la campagne, fait de rencontres et de partage. Un moment pour soi! Un week-end proposé par Roberta Casa Nova, comédienne et enseignante en danses brésiliennes. Du vendredi 20 janvier à 19h au dimanche 22 janvier à 17h

À l’auberge À la belle étoile Rens. sur https://alabelleetoile.eu/sejours/danse-bresilienne/ Org. Auberge À la belle étoile +33 9 72 63 30 35 https://alabelleetoile.eu/ Auberge À la belle étoile 5 routes des écoles Mellionnec

