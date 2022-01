Stage : l’entrée des artistes Centre Paris Anim’ Chateau Landon Paris Catégories d’évènement: île de France

Stage : l’entrée des artistes Centre Paris Anim’ Chateau Landon, 28 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du lundi 28 février 2022 au vendredi 04 mars 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

Stage Artistique : « L’entrée des Artistes » – DU LUNDI 28 AU VENDREDI 4 FEVRIER 2022 – De 10h à 17h Pour les 7/14 ans Stage Artistique : « L’entrée des Artistes » – DU LUNDI 28 AU VENDREDI 4 FEVRIER 2022 – De 10h à 17h

Pour les 7/14 ans Une semaine pour découvrir trois disciplines artistiques ► Percussions (1)

► Musique Pop Rock (2)

► Cirque (3) L’équipe Pédagogique : Avec Babacar FAYE

Animateur percussions africaine

Cyril ARNOULT Animateur de musique

Sofia LOPEZ Animatrice cirque Prévoir un repas froid ou à faire réchauffer au micro ondes pour le midi ainsi qu’une collation pour le goûter. Centre Paris Anim’ Chateau Landon 31 rue du Chateau Landon Paris 75010 Contact : 0146078412 info-cl@crl10.net https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-artistique-l-entree-des-artistes https://www.facebook.com/chateaulandon Atelier;Cinéma;Théâtre;Peinture

