Stage Lego gros montage collaboratif Aubigny-sur-Nère, lundi 26 février 2024.

Au menu, toujours la programmation des Lego Spike ou Wedo mais aussi et surtout le montage (et la modification) de l’énorme grue sur chenilles Liebherr LR 13000.

-> Près de 3000 pièces

-> Plus d’un mètre de haut et de long

-> Près d’un kilogramme de lest

-> 6 moteurs controlés par 2 hubs150 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26 09:00:00

fin : 2024-03-01 12:00:00

Espace co-working

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire contact@creacodelab.fr

