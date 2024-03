Stage Le végétal et moi Vallée du Jeu Mauges-sur-Loire, vendredi 31 mai 2024.

Découvrez un stage de 3 jours immersifs en lien avec les plantes à quelques kilomètres de la capitale européenne des plantes médiciinales, Chemillé.

Végétalisons-nous

Vous entendez parler de végétaliser les villes, les rues, les toits… et si nous commencions par nous végétaliser nous-même! Par se reconnecter au végétal qui est en nous et renouer avec le végétal source de notre alimentation, feu, abri; le végétal comme allié !

Avec tous nos sens, par le mouvement et les arts, des balades naturalistes et une alimentation principalement crue et vivante, le stage propose de ralentir pour reconnecter avec le rythme de la nature. prendre le temps d’observer, de ressentir, de respirer, de goûter…

Une aventure de trois jours dans l’univers du végétal.

Programme:

Méditation sensorielle

Jeux de connexion

Connexion aux plantes: par les sens, le mouvement, le dessin, l’écriture

Balades naturalistes

Identification de plantes sauvages comestibles et toxiques, leurs usages

Cueillette et préparation de plantes sauvages

Mouvement végétal

Partage d’histoires

Préparation de repas crus avec fruits et légumes de saison et plantes/fleurs cueillies pour régaler les yeux, le cœur et les papilles

Cuisine au feu de bois

Allumer, faire du feu uniquement avec des végétaux

Vannerie sauvage

Chants

Public Pour toute personne intéressée par l’univers végétal, que ce soit pour faire ses premiers pas ou pour approfondir, conforter des connaissances, des pratiques.

Intervenants

Michel Kotenkoff, spécialiste et passionné en plantes sauvages comestibles

La nature l’appelle. Après quelques années de … industrie, voyage, 9 ans au Portugal, famille, théâtre, interculturel, chantiers internationaux, cirque, animation cirque… virage à 280º reconversion !

Un besoin profond de reconnaître les plantes sauvages comestibles et les intégrer dans son alimentation, émerveillé par leur potentiel et leur quantité.

Il se plonge dans la formation du Cueilleur du Chemin de la Nature en 2019-2020. Son apprentissage se nourrit de stages, rencontres et de son approche autodidacte. Il peut passer des journées en nature, goûte, expérimente, identifie de nombreuses sauvageonnes et les invite dans son quotidien.

Depuis, il propose des lectures de jardin, accompagnant les intéressés à reconnaître les simples qui les entourent, ateliers et stages immersifs de 1 à 2 jours de (re)découverte des plantes sauvages comestibles, avec un abordage sensoriel et participatif, avec cuisine pour une mise en pratique directe.

Son approche est scientifique avec la botanique en soutien à la reconnaissance mais pas que. Il s’intéresse aux usages, histoires, ethnobotanique, mais aussi aux émotions, croyances limitantes et peurs associées aux plantes sauvages qui peuvent évoluer sur ce cheminement.

Aurélien Chaillou, artiste du vivant

Il se forme au cirque et à la danse à travers de nombreux stages depuis 2006. Cela l’amène à rencontrer l’équilibre sur objets, le Contact Improvisation, la danse improvisée, la danse en nature, la Communication Non Violente, la Parentalité Créative, le travail avec le jeune et très jeune enfant.

Avec l’approche des 8-shields, il renoue avec l’importance de se connecter au vivant qui l’entoure. Depuis, il crée des liens entre les routines de connexion au vivant et ses pratiques artistiques. L’exploration des corps physique, émotionnel et imaginaire avec les outils du Life Art Process® complète son cheminement.

Il s’attache à danser sa vie, danser la Vie !

Les participants sont invités à camper en pleine nature. 350 350 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 09:30:00

fin : 2024-06-02 21:00:00

Vallée du Jeu Saint-Laurent-de-la-Plaine

Mauges-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire inspir.sauvage@gmail.com

