Le club CPN l’Héron dans l’eau propose aux enfants de 7 à 10 ans un stage nature, les 9, 10, 11 et 12 avril de 14h à 17h. Il s’agira de profiter des vacances pour observer le réveil de la nature au printemps : fleurs des sous-bois, des arbres et premiers insectes… Le matériel et le goûter seront fournis par le club. Participation : 35 € (50 % pour le deuxième enfant). Infos et inscriptions : 03 20 05 32 26 ou [asander@orange.fr](mailto:asander@orange.fr) [https://www.cpnlherondansleau.org/](https://www.cpnlherondansleau.org/)

Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Cousinerie Nord

