du mardi 26 octobre au vendredi 29 octobre à Moulin de la Vapeur, 127 rue Marcel Belot, 45160 Olivet

Familiarisez-vous à la musique jazz sur toutes ses facettes : des origines (Gospel Blues) à nos jours. Cette exploration s’effectuera notamment par le biais d’écoute des grands standards, d’expérimentation des rythmes, des mélodies, du phrasé spécifique à cette musique. Le 26/10, les participants fabriqueront des percussions à partir matériaux de récupération, puis les 27/10, 28/10 et 29/10, ils seront invités à chanter, à improviser, à imiter vocalement certains instruments de musique et à utiliser des percussions qu’ils auront fabriqués. Le 29/10 à 16h, ils proposeront une restitution. Par **Guylène Charmetant** Dans le cadre de la 10e édition de Jazz Au Moulin Pour plus d’informations : [[https://jazzaumoulin.wixsite.com/festival](https://jazzaumoulin.wixsite.com/festival)](https://jazzaumoulin.wixsite.com/festival)

Sur inscription

