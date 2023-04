Stage « Le geste de la parole » Par Ralph Nataf Age d’Or de France Paris Catégories d’Évènement: île de France

Stage « Le geste de la parole » Par Ralph Nataf
Age d'Or de France, 15 avril 2023, Paris.
Le dimanche 16 avril 2023

de 10h00 à 17h30

Le samedi 15 avril 2023

de 10h00 à 17h30

.Public adultes. payant 200€ inscription individuelle / 400€ prise en charge employeur / 160€ réduit Le langage corporel du conteur. Notre corps est le siège de notre présence… En laissant parler le corps, c’est en tant qu’individu tout entier que l’on raconte. En se laissant voir, les mains donnent à sentir. Des mains qui, portés par les élans du corps et les pulsions du cœur, libèrent le mouvement de la parole. Publics concernés : Débutants et confirmés. Le déroulé : Par des mises en situation successives, le travail se fait en cultivant la conscience des gestes simples qui nous viennent lorsqu’on raconte. En apprenant à assumer ces mouvements corporels jusqu’à leur plein épanouissement, nous leur permettons de prendre leur juste place dans la narration.

Chacun.e expérimentera cette implication du corps et du geste dans la parole à partir d'extraits d'histoires de son propre répertoire de conte.

Age d'Or de France
62 rue Amelot
75011 Paris
Contact : https://bit.ly/3K0MyJG
01 53 24 67 40
agedor@agedordefrance.com

