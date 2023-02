STAGE : LE CONTE MUSICAL Saint-Lyphard Saint-Lyphard Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

STAGE : LE CONTE MUSICAL
29 janvier 2023
Saint-Lyphard, Loire-Atlantique
Village de Kerhinet

Loire-Atlantique Stage artistique organisé par Athénor. Avec Jean-François Vrod, musicien, compositeur et conteur. En partenariat avec le Parc Naturel Régional de Brière, dans le cadre de la résidence de Jean-François Vrod « La bête à sept têtes ». Comment la parole narrative devient-elle musicale ? La musique peut-elle se faire narrative ? A quoi sert la musique dans une histoire ? A quoi sert l’histoire pour un développement musical ? Pourquoi certaines histoires se prêtent-elle mieux que d’autres à un traitement musical ? Pourquoi certaines musiques se mélangent-elles mieux que d’autres à une histoire ? Au cours de ce stage, il s’agira à l’aide de quelques questions d’expérimenter les fondamentaux de la pratique du conte musical pour mieux la comprendre et ouvrir pour chacun de nouvelles pistes sensibles. Le travail sera à la fois pratique et théorique à partir d’analyses de documents visuels et sonores concernant les grands traditions du conte musical dans le monde, d’exercices pratiques et d’improvisation mêlant texte narratif et musique. Ce stage s’adresse à toute personne intéréssée par le sujet et sont également concernés, ceux qui sont amenés à utiliser le conte musical, dans leur pratique professionnelle (comédiens, musiciens, intervenants artistiques, bibliothécaires, professeurs des écoles, de musique). Renseignement et inscription auprès d’Audrey Malabry au 06 75 89 33 21.

Participation financière. Possibilité de dormir sur place. contact@athenor.com +33 2 51 10 05 05 http://www.athenor.com/ Saint-Lyphard

