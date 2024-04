Stage « Le clown ou l’art du ratage » Salle Froment, espace Maurice Faure Prayssac, dimanche 14 avril 2024.

Stage « Le clown ou l’art du ratage » Salle Froment, espace Maurice Faure Prayssac Lot

Le Fil d’Ariane vous propose de venir participer à ce stage, animé par Georges Besombre.

Ce dernier est un comédien, clown, artiste enseignant diplômé d’Etat d’art dramatique, transmet le théâtre et l’art du clown pour amateurs, des professionnels, dans les conservatoires et les écoles de théâtre. Il a lui-même été formé au clown par Jean-Bernard Bonange (le Bataclown), Bernard Mangin (cirque Alberto), Ami Hattad / Hélène Gustin (Rire Médecin) et Alain Gautré.

Il était Félix, le compagnon de Proserpine dans « Incassable, l’amour au bord du monde » de et avec Pascale Bessard.

Inscription obligatoire. Places limitées.

fildariane46@gmail.com

Contenu du stage:

Venu d’un ailleurs inconnu de lui-même, le clown a chuté. Démuni, seul, en manque d’amour, comme un oiseau tombé du nid, le clown se relève mais va trébucher à chaque pas et se heurter à ce monde qu’il ne connaît pas et dont les règles et le fonctionnement le surprennent, lui échappent et le dérangent. C’est l’antihéros, celui qui tente de décoller mais qui sans cesse se prend les pieds dans le tapis. Pétri d’optimisme, ouvert à tout, il découvre pour la première fois. Il est dans l’immédiat et ne vit que par le regard des autres.

A la différence du théâtre, l’acteur clown ne joue pas un personnage écrit par un auteur. Il est ce personnage. Il en est l’auteur et l’interprète. Le jeu du clown suppose un engagement total, un éveil constant, une disponibilité immédiate pour repérer et faire fleurir le déséquilibre; là où ça rate, boite, trébuche, échappe, fuit, dérape, déclenche le rire (souvent aux dépens du clown) pour en faire poème.

Le clown, c’est pour l’acteur l’apprentissage de cette liberté si précieuse; celle d’être totalement lui-même jusqu’au ridicule. 3030 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:00:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

Salle Froment, espace Maurice Faure 38 rue de la République

Prayssac 46220 Lot Occitanie fildariane46@gmail.com

L’événement Stage « Le clown ou l’art du ratage » Prayssac a été mis à jour le 2024-04-08 par OT CVL Vignoble