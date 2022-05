Stage “L’art des jardins” Aix-Villemaur-Pâlis, 5 novembre 2022, Aix-Villemaur-Pâlis.

Stage “L’art des jardins” Aix-Villemaur-Pâlis

2022-11-05 09:30:00 – 2022-11-06 18:00:00

Aix-Villemaur-Pâlis 10160

Les 5 et 6 novembre : PALIS – Stage “L’art des jardins”, au Domaine du Tournefou, de 9h30 à 18h. Stage pour adultes et adolescents, animé par Yves Moisdon, jardinier paysagiste. À partir de l’histoire du jardin du Tournefou et des différentes étapes de sa création, Yves Moisdon, jardinier-paysagiste, acteur de son élaboration, vous propose de réfléchir à la composition d’un jardin : poésie des espaces, des végétaux, choix des couleurs, des lumières, dialogue des sens et des essences, du vide et du plein, des couleurs et des matières, évolution au fil des saisons… Contact : +33 (0)3 25 40 58 37 – secretariat.tournefou@gmail.com

secretariat.tournefou@gmail.com +33 3 25 40 58 37

Aix-Villemaur-Pâlis

